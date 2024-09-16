росіяни вдарили по одній з амбулаторій на Херсонщині - МОЗ
Київ • УНН
російські війська атакували медичний заклад у Херсонській області. За минулу добу ворог обстріляв 10 населених пунктів регіону, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки, 6 людей поранено.
У Херсонській області російські війська завдали авіаудар по одній з амбулаторій, повідомила у понеділок пресслужба МОЗ, передає УНН.
Херсонщина. Авіаудар по одній з амбулаторій. Продовжується прицільне знищення українських медзакладів
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У Херсонській області російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки, 6 людей отримали поранення.