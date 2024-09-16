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На Херсонщині ворог поцілив в критичну інфраструктуру, 6 поранених

На Херсонщині ворог поцілив в критичну інфраструктуру, 6 поранених

Київ • УНН

 • 20182 перегляди

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та приватне майно, 6 людей отримали поранення.

У Херсонській області російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки, 6 людей отримали поранення, повідомив у понеділок у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення

- написав Прокудін.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено16.09.24, 08:25 • 38694 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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