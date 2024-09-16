На Херсонщині ворог поцілив в критичну інфраструктуру, 6 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та приватне майно, 6 людей отримали поранення.
У Херсонській області російські війська за минулу добу обстріляли 10 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки, 6 людей отримали поранення, повідомив у понеділок у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
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