В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре, 6 раненых

В Херсонской области российские войска за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов, ударив по критической инфраструктуре, жилым домам, 6 человек получили ранения, сообщил в понедельник в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - написал Прокудин.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Зеленовка, Камышаны, Кизомыс, Берислав, Новоалександровка, Михайловка, Украинка, Дудчаны и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, сельхозтехнику и частные автомобили.

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