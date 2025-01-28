россияне ударили по Николаеву: есть попадание в частное предприятие
Киев • УНН
российские войска атаковали частное предприятие в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании на фоне баллистической угрозы.
Армия рф нанесла удар по частному предприятию Николаева, сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию", - сообщил Сенкевич.
Напомним
Ранее Сенкевич сообщал о взрыве в Николаеве на фоне баллистической угрозы.