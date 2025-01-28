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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по Николаеву: есть попадание в частное предприятие

россияне ударили по Николаеву: есть попадание в частное предприятие

Киев  •  УНН

 • 2687 просмотра

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российские войска атаковали частное предприятие в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании на фоне баллистической угрозы.

Армия рф нанесла удар по частному предприятию Николаева, сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию", - сообщил Сенкевич.

Напомним

Ранее Сенкевич сообщал о взрыве в Николаеве на фоне баллистической угрозы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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