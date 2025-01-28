росіяни вдарили по Миколаєву: є влучання у приватне підприємство

Армія рф завдала удару по приватному підприємству Миколаєва, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.

"російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству", - повідомив Сєнкевич.

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Раніше Сєнкевич повідомляв про вибух у Миколаєві на тлі балістичної загрози.