росіяни вдарили по Миколаєву: є влучання у приватне підприємство
Київ • УНН
російські війська атакували приватне підприємство в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про влучання на тлі балістичної загрози.
Армія рф завдала удару по приватному підприємству Миколаєва, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
"російські покидькі вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству", - повідомив Сєнкевич.
Нагадаємо
Раніше Сєнкевич повідомляв про вибух у Миколаєві на тлі балістичної загрози.