российские войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла гражданская женщина, еще одна - получила ранения, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по Купянску. К сожалению, погибла гражданская женщина. Еще одна женщина получила ранения, госпитализирована - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие.

Детали устанавливаются, добавил Синегубов.

Дополнение

российские войска, сегодня 2 августа, атаковали дроном автобус с людьми в Дергачевской громаде Харьковской области. Шестеро строителей пострадали, один в тяжелом состоянии.