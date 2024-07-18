Херсон оказался под ударом российских войск. В результате очередного вражеского обстрела пострадали трое человек, среди которых 16-летняя девушка. Об этом в четверг сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Враг продолжает обстреливать жилые кварталы города. В тяжелом состоянии в больницу доставили 16-летнюю девушку. Она получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы - говорится в сообщении ОВА.

У 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти.

50-летняя женщина получила легкие травмы. Ей оказывают медицинскую помощь.

В многоэтажке, которую атаковали оккупанты, разбиты окна и изрешечены обломками стены. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и газопровод.

Войска рф ударили по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен