В результате атаки российского дрона в Новоалександровке погиб 74-летний мужчина. В Белозерке во время обстрела ранена 51-летняя женщина, которая находилась во дворе дома.
В четверг, 18 июля, войска рф ударили по Херсонщине. В результате вражеского обстрела есть погибший и по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
В частности, в Новоалександровке от атаки россиян погиб мужчина.
Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего
Также оккупационные войска ударили по поселку Белозерка. Там в результате обстрела ранена женщина.
В результате обстрела ранения средней степени тяжести получила 51-летняя местная жительница, которая находилась во дворе дома. Бригада «скорой» доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи
россияне попали в агропредприятие, ранили 6 человек в Херсонской области18 июля 2024, 05:35 • 23574 просмотра