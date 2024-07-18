В четверг, 18 июля, войска рф ударили по Херсонщине. В результате вражеского обстрела есть погибший и по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

В частности, в Новоалександровке от атаки россиян погиб мужчина.

Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего - говорится в заметке председателя ОВА Александра Прокудина.

Также оккупационные войска ударили по поселку Белозерка. Там в результате обстрела ранена женщина.

В результате обстрела ранения средней степени тяжести получила 51-летняя местная жительница, которая находилась во дворе дома. Бригада «скорой» доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи - суммируют в ОВА.

россияне попали в агропредприятие, ранили 6 человек в Херсонской области