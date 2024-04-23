россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор

Оккупационные войска рф обстреляли Харьков и попали в частный сектор города, в результате атаки повреждены авто и дом. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Один прилет в частный сектор. Повреждены авто и частный дом - заявил Терехов.

Он также заявил, что сейчас власти уточняют информацию о пострадавших и места другого "прилета" информация уточняется.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что пока информации о пострадавших нет - повреждены забор, окна, дом и авто. По его словам, оккупанты ударили по частному сектору Салтовского района Харькова.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов предупредил Харьков и Харьковский район, что российские оккупанты наносят удары.