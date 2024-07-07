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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по Харьковщине: пострадали два человека

россияне ударили по Харьковщине: пострадали два человека

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 14:55  •  21434 просмотра

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7 июля российские войска атаковали село Богуславка Изюмского района Харьковской области, ранив 48-летнего мужчину и тяжело ранив 70-летнюю женщину.

Днем, 7 июля, оккупационные войска ударили по Изюмскому району на Харьковщине. Предварительно - пострадало два человека. об этом заявил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Оккупанты ударили по с. Богуславка Боровской громады Изюмского района. По состоянию на сейчас двое гражданских пострадавших: мужчина 48 лет с осколочными ранениями ног и женщина 70 лет, которая госпитализирована в тяжелом состоянии

- резюмировал Синегубов. 

По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. 

Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине: из-за обстрелов есть раненые и погибший7 июля 2024, 07:43 • 30254 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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