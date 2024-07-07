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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине: из-за обстрелов есть раненые и погибший

Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине: из-за обстрелов есть раненые и погибший

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 07:43  •  11185 просмотра

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Один человек погиб и по меньшей мере трое получили ранения в Харьковской области в результате российских обстрелов и атак беспилотников.

На Харьковщине в результате российской агрессии пострадали по меньшей мере три человека и один человек погиб. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Ночью в 23:50 в парковой зоне Харькова был обезврежен вражеский БПЛА. Не было сообщений о пострадавших или повреждениях.

7 июля в 02:07 в Богодуховском районе от обломков сбитого БПЛА пострадало админздание.

В селе Доброполье Старомерчицкой громады произошел обстрел, в результате которого загорелась трава на площади 1500 кв. м.

В этот же день в селе Цаповка Золочевской ТГ горела пшеница на площади 4.5 га в результате обстрела.

В Купянском районе, Куриловская громада, село Новоосиново, удары по дачному кооперативу вызвали пожар хвойной подстилки на площади 4 га.

В поселке Старый Салтов, Старосалтовской громады, Чугуевский район, мужчина пострадал в результате обстрела из "Ланцета".

В селе Одноробовка, Золочевская община, во время обстрела ранена женщина и погиб 47-летний мужчина.

В городе Волчанск женщина пострадала в результате наезда автомобилем на неизвестный предмет.

На Харьковском направлении в течение дня произошло 11 боевых столкновений, в частности в районах Волчанска, Глубокого и Липцев, с активной поддержкой авиации врага. На Купянском направлении количество боестолкновений за день возросло до семи, где силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.

Напомним

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 58 авиационных ударов (задействовал 76 КАБов), совершил около четырех тысяч обстрелов, 138 из них - из реактивных систем залпового огня, применил 1041 дрон-камикадзе.

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов7 июля 2024, 05:05 • 33791 просмотр

Ирина Колесник

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