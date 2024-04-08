россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних вражеских обстрелов Донецкой области, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"Часов Яр подвергся артиллерийскому обстрелу - погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов. Под огнем оказалось Селидово - там враг попал в 9-этажку, пока известно о трех раненых", - сообщил Филашкин в Telegram и призвал жителей региона эвакуироваться.

россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область