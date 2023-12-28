россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  39842 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  101231 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  131773 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  153962 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  148623 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  161061 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  165602 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  177304 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186145 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177706 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167399 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150722 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132422 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129473 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139261 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-udarili-iz-artillerii-po-selu-na-zaporozhe-dvoe-pogibshikh-troe-ranenikh

россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 14:21  •  15121 просмотра

Read in English

В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.

Российские войска сегодня обстреляли из артиллерии береговую линию Днепра в селе Беленькое в Запорожской области, двое гражданских мужчин погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Сегодня в 11:40 рашисты совершили артиллерийский обстрел береговой линии реки Днепр в селе Беленькое Запорожского района. В результате обстрела российскими террористами погибли двое гражданских мужчин, еще трое ранены

- написал Малашко в Telegram.

По его словам, взрывной волной повреждена машина.

Армия рф на Запорожье нанесла 151 удар, есть разрушения28 декабрь 2023, 06:39 • 29868 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни вдарили з артилерії по селу на Запоріжжі: двоє загиблих, троє поранених
Russians hit a village in Zaporizhzhia with artillery: two dead, three wounded
Новости по теме

россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых

В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.

Война •   •  15121 просмотра
россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых

россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин

Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину.

Война •   •  13950 просмотра
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин

ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег

Правоохранители имеют целью вернуть более 113 млн долларов, связанных с экс-депутатом Жеваго, со швейцарских счетов.

Политика •   •  11807 просмотра
ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег

Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах

Правительство Украины выделило 8,5 миллиардов гривен на восстановление водоснабжения в южных регионах, пострадавших от российской агрессии.

Политика •   •  12439 просмотра
Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах

Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций

Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.

Политика •   •  15859 просмотра
Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Кирилла Кернеса, сына покойного бывшего мэра Харькова, подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине.

Криминал и ЧП •   •  39842 просмотра
Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

Государственное бюро расследований в 2023 году расследовало 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков.

Криминал и ЧП •   •  11811 просмотра
Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.

Общество •   •  12964 просмотра
Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

Война •   •  15884 просмотра
Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов

20 российских военных сдались в плен на Таврическом направлении, а украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику.

Война •   •  16820 просмотра
На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов