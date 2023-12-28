Армия рф на Запорожье нанесла 151 удар, есть разрушения
Киев • УНН
Враг вел огонь по 25 населенным пунктам Запорожской области
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, в частности осуществили 28 дроновых атак, а также били из авиации, артиллерии и РСЗО, есть разрушения. Об этом сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Враг вел огонь по 25 населенным пунктам Запорожской области - зафиксирован 151 удар
По его словам, оккупанты совершили 28 БПЛА-атак по Широкому, Новоандреевке, Малиновке, Работино, Червоному, Левадному, Полтавке, Темировке, Новоивановке, Малой Токмачке и Новодаровке, обстреляли из РСЗО Работино, Малую Токмачку, Преображенку и Степногорск, а также выпустили 6 авиационных снарядов по Орехову и Малой Токмачке.
114 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Белогорья, Новоандреевки, Щербаков, Чаривного, Пятихаток, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел, отметил глава ОВА.
Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали, сообщил Малашко.
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