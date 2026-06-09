россияне ударили дроном по автомобилю, развозившему хлеб в пограничье Черниговщины

На приграничье Черниговской области российские войска атаковали водителя автомобиля, который вез хлеб, сообщили во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в ГУНП в области, пишет УНН.

С самого утра россияне ударили FPV-дроном по машине, которая развозила хлеб в приграничной Семеновке. Автомобиль поврежден. Пострадал 55-летний водитель — его госпитализировали в местную больницу — написал Чаус.

По данным полиции, в результате вражеской атаки мужчина, доставлявший хлеб жителям приграничья, получил акубаротравму, повреждено авто.

Как сообщил глава ОВА, вчера днем "гербера" ударила по гаражному помещению одного из предприятий в поселке Репкинской громады. Вчера вечером — удар по Репкам. "Попадание на территории одного из предприятий. Повреждено асфальтное покрытие", — отметил он.

"Снова были удары по нашей энергетике. Энергетики работают — восстановительные работы продолжаются", — указал Чаус.

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