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россияне ударили дроном по автомобилю, развозившему хлеб в пограничье Черниговщины

Киев • УНН

 • 2074 просмотра

В Семеновке FPV-дрон попал в автомобиль, развозивший хлеб. 55-летний водитель госпитализирован с акубаротравмой, также повреждены объекты энергетики.

россияне ударили дроном по автомобилю, развозившему хлеб в пограничье Черниговщины

На приграничье Черниговской области российские войска атаковали водителя автомобиля, который вез хлеб, сообщили во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в ГУНП в области, пишет УНН.

С самого утра россияне ударили FPV-дроном по машине, которая развозила хлеб в приграничной Семеновке. Автомобиль поврежден. Пострадал 55-летний водитель — его госпитализировали в местную больницу 

— написал Чаус.

По данным полиции, в результате вражеской атаки мужчина, доставлявший хлеб жителям приграничья, получил акубаротравму, повреждено авто.

Как сообщил глава ОВА, вчера днем "гербера" ударила по гаражному помещению одного из предприятий в поселке Репкинской громады. Вчера вечером — удар по Репкам. "Попадание на территории одного из предприятий. Повреждено асфальтное покрытие", — отметил он.

"Снова были удары по нашей энергетике. Энергетики работают — восстановительные работы продолжаются", — указал Чаус.

Более 7 тысяч абонентов остались без света в Черниговской области после атаки на энергообъект08.06.26, 23:24 • 11129 просмотров

Юлия Шрамко

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