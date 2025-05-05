россияне убили еще 6 человек в Донецкой области, среди раненых дети - ОВА

В Донецкой области стало известно о новых жертвах российских обстрелов, 6 человек погибли, 6 человек ранены, в том числе двое детей, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня удалось установить информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера: в Розе Покровской громады погибли 4 человека от 47 до 68 лет, еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда", - сообщил Филашкин.

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"Уже за 5 мая россияне убили одного человека в Новоекономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще трех в Новодонецком. Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик", - отметил Филашкин.

Глава ОВА в очередной раз призвал всех гражданских, а особенно родителей с детьми, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.