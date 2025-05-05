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росіяни вбили ще 6 людей на Донеччині, серед поранених діти - ОВА

Київ • УНН

 • 3934 перегляди

Російські обстріли Донецької області призвели до загибелі 6 людей та поранення ще 6, серед яких 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Влада закликає до евакуації.

росіяни вбили ще 6 людей на Донеччині, серед поранених діти - ОВА

У Донецькій області стало відомо про нові жертви російських обстрілів, 6 людей загинуло, 6 людей поранено, у тому числі двох дітей, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вдалося встановити інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років, ще один загиблий вчора - 40-річний житель Мирнограда", - повідомив Філашкін.

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"Уже за 5 травня росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому. Серед поранених у Новодонецькому - 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик", - зазначив Філашкін.

Голова ОВА вкотре закликав всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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