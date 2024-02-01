россияне создают новые военные базы в Мариуполе - Андрющенко

российские оккупанты обустраивают новые военные базы в Приморском районе Мариуполя Донецкой области. Размещают их, в частности, и рядом с гражданскими объектами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют размещение в общежитиях рядом или фиксировано с гражданскими. И обустройство новой базы (укрепления?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, это все усиливает уверенность "расчистки" территории заводов Азовмаш и Ильича для новых подразделений рф.

"Продолжаем наблюдение и фиксацию. По динамике окончательные выводы можно будет сделать через неделю", - указал Андрющенко.

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