росіяни створюють нові військові бази в Маріуполі - Андрющенко
Київ • УНН
росіяни створюють нові військові бази поблизу цивільних районів у Приморському районі Маріуполя, про що повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
російські окупанти облаштовують нові військові бази в Приморському районі Маріуполя Донецької області. Розміщують їх, зокрема, і поруч з цивільними об'єктами. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
Окупанти продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя. До двох вже існуючих військових баз (одна з яких ОМОНу) додають розміщення в гуртожитках поруч або фіксовано з цивільними. Та облаштування нової бази (укріплення?) в районі колишнього Приморського райвідділу поліції
За його словами, це все посилює впевненість "розчистки" території заводів Азовмаш та Ілліча для нових підрозділів рф.
"Продовжуємо спостереження та фіксацію. За динамікою остаточні висновки можна буде зробити за тиждень", - вказав Андрющенко.
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