россияне на временно оккупированных территориях Украины в этом году собрали миллионы тонн урожая. Об этом со ссылкой на программу NASA по продовольственной безопасности и сельского хозяйства передает УНН.

Детали

В частности, в 2023 году в оккупированных регионах Украины было собрано 6,4 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн семян подсолнечника. Эти объемы зерна не учитываются в отраслевых отчетах и могут повлиять на рыночные цены.

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Мы говорим об огромном количестве зерна. Абсолютно важно, чтобы эта информация была прозрачной, а также говорила о том, сколько еды сейчас собирается и производится - заявила директор программы NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.

По ее словам, оценка стоимости и убытков зерна, выращенного на оккупированных территориях, также важна для потенциальных репарационных претензий Украины к России.

Проблема заключается не только в точном определении объемов выращенных культур, но и в надежном отслеживании поставок зерна, в частности в случае его смешивания с российским зерном.

Крупные трейдеры решили воздержаться от покупки зерна непосредственно у российских фермеров, однако это все еще может привести к смешиванию зерна от крупнейших поставщиков пшеницы.

Дополнение

Исследование NASA Harvest демонстрирует, что около 7% сельскохозяйственных угодий в Украине были заброшены в этом году, особенно вдоль линии фронта. Эти данные помогут понять, как война и экстремальные погодные условия влияют на производство в других странах мира.

Для Украины важно иметь прозрачную информацию о выращиваемых культурах, поскольку это касается продовольственной безопасности и имеет значение при разработке политики.

Но, в случае с оккупированными регионами Украины, существует большая неопределенность относительно статуса сельского хозяйства, включая отсутствие достоверных данных об объемах производства.

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Эту проблему Украина не может решить самостоятельно, она относится к ответственности международного сообщества и глобальных институтов обеспечить проверки и контроль происхождения зерна с оккупированных территорий.

Кроме того, определение происхождения российского экспорта также является вызовом, ведь целесообразно контролировать его производство и поставки, чтобы избежать неправомерного обращения и юридических рисков

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Напомним,

Во время атак на украинские порты оккупанты уничтожали около 280 тонн зерна в месяц. Такие цифры назвала посол Великобритании в ООН Барбара Вурвод на последнем брифинге Совета Безопасности ООН посвященном гуманитарной ситуации в Украине.