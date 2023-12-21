россияне собрали несколько миллионов тонн зерна на оккупированных территориях Украины
Россияне собрали 6,4 миллиона тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника на оккупированных украинских территориях, что повлияло на потенциальные рыночные цены. Зерно, не учтенное в отраслевых отчетах, вывозится из Крыма, что влияет на потенциальные требования Украины по репарациям.
В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму
Перевод Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию".
Днепропетровщина: армия рф нанесла удары дронами и тяжелой артиллерией
Российские войска пятнадцать раз атаковали Никопольский район, используя 9 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив здания и инфраструктуру, при этом в некоторых районах жертв не было, но ранее погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина.
Жестоко пытал участников Революции Достоинства: суд вынес приговор экс-беркутовцу
Бывший "беркутовец" приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения.
Завтра в Киеве и Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон
С 22 декабря в Киеве и Днепре стартует зимний сезон на детских железных дорогах, которые будут работать в выходные и праздничные дни до конца января.
Взрывы в Херсоне - МВА
В Херсоне прогремели взрывы, когда российские войска обстреляли город с оккупированного левого берега, в результате чего было повреждено медицинское учреждение и жилой дом.
Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия
Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки россии.
Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых
По меньшей мере 11 человек погибли, включая стрелка, еще больше ранены в результате стрельбы в центре Праги. Информации о жертвах среди украинцев пока нет.
Дубинский настаивает на том, что его избили в СИЗО: нардеп обнародовал выводы представителей омбудсмена
Народный депутат Александр Дубинский обнародовал медицинские документы, подтверждающие его избиение, он планирует передать доказательства в правоохранительные органы. Дубинский согласился на проверку на полиграфе, назначенную НАБУ, чтобы доказать факт избиения в СИЗО.
Зеленский встретился с послом Японии: о чем говорили: о чем говорили
Президент Украины Зеленский поблагодарил посла Японии Мацуди Кунинори за поддержку и помощь Японии во время председательства в G7.