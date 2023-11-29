Оккупанты продолжают вывозить украинское зерно из портов временно оккупированного Крыма - ЦНС

Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая меньше рыночной. Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает УНН.

Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности перевозки краденой агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка", - говорится в сообщении.

Детали

В общем, россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая меньше рыночной и затем перепродают по рыночной цене. Излишек забирают в карманы. При этом реализовывать продукцию без разрешения оккупантов фермерам запрещено.

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