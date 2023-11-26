Через несколько дней россия начнет возить бесплатное зерно в Африку, чтобы укрепить влияние на континенте, - Bloomberg

В африканские страны страны вскоре начнет поступать бесплатное зерно от России. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание пишет, что первые партии российского зерна должны начать прибывать в Африку через несколько дней. Таким образом россия пытается укрепить свое влияние на континенте. Bloomberg напоминает, что путин пообещал бесплатно отправить зерно шести африканским странам на двустороннем саммите летом. Первыми получателями станут Сомали и Буркина-Фасо. В дальнейшем зерно должны получить Зимбабве, Мали, Эритрея и Центральноафриканская Республика.

Объем поставок в каждую страну будет колебаться на уровне 25-50 тысяч тонн. А к концу года общий объем поставок составит 200 000 тонн, сообщало российское министерство сельского хозяйства России. Однако, это незначительный объем от общего потребления зерна этими странами.

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"Зерновое соглашение"



Этот шаг последовал за критикой, что война России в Украине и выход России из соглашения, которое способствовала экспорту украинского зерна через Черное море, подтолкнули мировые цены на продовольствие и удобрения.

Bloomberg напоминает, что Украина и Россия являются двумя ведущими мировыми экспортерами зерна и растительного масла. После выхода россии из "зерновой сделки" россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

Анализ влияния черноморского зернового соглашения показал, что оно помогло прокормить около 95 млн человек.

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