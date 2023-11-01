Росіяни знищували понад 280 тонн зерна на місяць, атакуючи порти України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час атак на українські порти окупанти знищували близько 280 тонн зерна на місяць. Такі цифри назвала посол Великої Британії в ООН Барбара Вурвод на останньому брифінгу Ради Безпеки ООН присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, передає УНН.
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«Атаки росії на українські порти та зернову інфраструктуру знищили понад 280 000 тонн зерна за місяць, цього достатньо, щоб прогодувати більше мільйона людей протягом року», - зазначила посол.
Вона також наголосила, що росія повинна припинити своє незаконне вторгнення в Україну, адже це єдиний спосіб захистити глобальні продовольчі ринки та покласти край стражданням українського народу.
Доповнення
Окупанти влаштували свій “зерновий коридор” у захопленому Бердянську, та вивозять через тамтешній порт крадене на Півдні України зерно.
За даними Мелітопольського міського голови росіяни планують вивозити до 150 тисяч тонн зернових щомісяця із окупованого ними порту у Бердянську.