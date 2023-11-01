Россияне уничтожали более 280 тонн зерна в месяц, атакуя порты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время атак на украинские порты оккупанты уничтожали около 280 тонн зерна в месяц. Такие цифры назвала посол Великобритании в ООН Барбара Вурвод на последнем брифинге Совета Безопасности ООН посвященном гуманитарной ситуации в Украине, передает УНН.
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«Атаки россии на украинские порты и зерновую инфраструктуру уничтожили более 280 000 тонн зерна за месяц, этого достаточно, чтобы прокормить более миллиона человек в течение года», - отметила посол.
Она также отметила, что россия должна прекратить свое незаконное вторжение в Украину, ведь это единственный способ защитить глобальные продовольственные рынки и положить конец страданиям украинского народа.
Дополнение
Оккупанты устроили свой “зерновой коридор” в захваченном Бердянске, и вывозят через тамошний порт ворованное на Юге Украины зерно.
По данным Мелитопольского городского головы россияне планируют вывозить до 150 тысяч тонн зерновых ежемесячно из оккупированного ими порта в Бердянске.