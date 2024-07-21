В Кизомысе Херсонской области российские оккупанты атаковали двух гражданских с помощью дрона со взрывчаткой. Мужчины 23 и 38 лет получили взрывные и осколочные ранения, они доставлены в больницу.
российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе в Херсонской области. Мужчины получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА).
Белозерская громада снова под вражескими ударами. россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе. Мужчины, 23 и 38 лет, получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Дополнение
российские оккупанты 21 июля утром атаковали дроном-камикадзе жителя Новоберислава на Херсонщине. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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