российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе в Херсонской области. Мужчины получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Херсонскую ОГА (ОГА).

Белозерская громада снова под вражескими ударами. россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе. Мужчины, 23 и 38 лет, получили взрывные травмы, а также осколочные ранения грудной клетки, спины и ног - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнение

российские оккупанты 21 июля утром атаковали дроном-камикадзе жителя Новоберислава на Херсонщине. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Зеленский о защите от КАБов: это реально, если уничтожать российскую военную авиацию там, где она есть.