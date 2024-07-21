Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность работы защитников украинского неба и отметил, что Украине нужна защита от российских КАБов, которым может стать уничтожение российских самолетов, в том числе в местах их базирования. Об этом президент написал в заметке в Телеграмм, передает УНН.

Только за одну эту ночь российская армия применила против Украины почти 40 "шахедов". И важно, что большинство из них сбили наши защитники неба - написал он.

Президент также добавил, что когда российская авиация ежесуточно запускает более сотни управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций - нам нужна надежная защита и от них.

Это реально, если уничтожать носители бомб - российскую военную авиацию там, где она есть. Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, - поддерживает защиту от террора - считает президент.

Напомним

В ночь на 21 июля россия осуществила очередную попытку атаковать Киев беспилотниками. Все дроны были уничтожены на подступах к столице, без разрушений и пострадавших. Это уже пятая подобная атака за две недели.

Кроме того, четыре вражеские "шахеды" защитники сбили ночью над Днепропетровщиной. Работало ПВО против вражеских беспилотников и на Полтавщине. Известно также, что россияне утром нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

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