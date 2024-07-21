В 879 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины вражеская активность возросла почти по всему фронту - зафиксировано 172 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (15 ракет), 66 авиационных ударов (в частности, задействовал 87 КАБ) и 715 ударов дронами-камикадзе, совершил 4574 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 128 из них - из РСЗО.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Казачья Лопань, Борщева, Слобожанское, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Песчаное, Лиман, Сергеевка, Нескучное Харьковской области; Ямполь, Диброва, Северное, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Урожайное, Угледар, Елизаветовка, Волчье, Желанное, Раздельное, Великая Новоселка Донецкой области; Лобковое и Каменское на Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и девять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у семи различных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 11 штурмовых действий, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клищеевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 10 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

В Генштабе добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 566 710 человек, 8266 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. А за последние сутки враг потерял 1100 оккупантов и 9 танков.

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