На военном аэродроме Миллерово в Ростовской области России в результате удара беспилотников и пожаров были повреждены объекты на как минимум трех локациях - это фиксируют спутниковые снимки аэропорта. Соответствующие кадры публикует Радио Свобода.

Детали

На снимках видно, что в результате удара повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов, которые расположены на аэродроме Миллерово.

Спутниковый снимок, который был сделан после удара, демонстрирует три очага пожара:

на месте ангара технической части;

на открытой местности;

на месте, где находился один из складов ГСМ.

Также издание отметило, что на фото из космоса не видно каких-либо повреждений российских самолетов после удара дронов по аэропорту.

В Ростовской области горит аэродром Миллерова после атаки дрона