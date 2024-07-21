На военном аэродроме Миллерово в России обнаружены повреждения после удара беспилотников. Спутниковые снимки зафиксировали три очага пожара, включая поврежденные здания и склад горюче-смазочных материалов.
На военном аэродроме Миллерово в Ростовской области России в результате удара беспилотников и пожаров были повреждены объекты на как минимум трех локациях - это фиксируют спутниковые снимки аэропорта. Соответствующие кадры публикует Радио Свобода.
Детали
На снимках видно, что в результате удара повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов, которые расположены на аэродроме Миллерово.
Спутниковый снимок, который был сделан после удара, демонстрирует три очага пожара:
Также издание отметило, что на фото из космоса не видно каких-либо повреждений российских самолетов после удара дронов по аэропорту.
В Ростовской области горит аэродром Миллерова после атаки дрона20 июля 2024, 04:47 • 27074 просмотра