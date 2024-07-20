На военном аэродроме Миллерова в Ростовской области прогремело более 16 взрывов после атаки БПЛА. Местные жители сообщают о пожарах на взлетно-посадочной полосе, стоянках самолетов и вблизи нефтебазы.
Мощные прилеты по военному аэродрому Миллерова в Ростовской области. Местные жители сообщают о БПЛА и что прозвучало более 16 взрывов. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.
Детали
Как пишут очевидцы, взрывы прогремели в районе аэродрома Миллерово, вблизи поселения Долотинка, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.
Мониторинговая группа «Крымского ветра» фиксирует пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.