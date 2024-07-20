Мощные прилеты по военному аэродрому Миллерова в Ростовской области. Местные жители сообщают о БПЛА и что прозвучало более 16 взрывов. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

Детали

Как пишут очевидцы, взрывы прогремели в районе аэродрома Миллерово, вблизи поселения Долотинка, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» фиксирует пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.