россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

В результате массированной атаки рф ракетами и дронами на Днепропетровщине ранены шесть человек: среди которых 5-летний ребенок

Шесть человек, в том числе 5-летний ребенок, были ранены в результате массированной российской атаки с использованием ракет и беспилотников в Днепропетровской области.