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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

россияне сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: есть пострадавший

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 08:33  •  4980 просмотра

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45-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе Херсонской области.

Начиная с утра российские войска атакуют с беспилотников жителей Берислава Херсонской области. Из-за сброса взрывчатки с дрона ранения получил 45-летний мужчина, передает УНН

Около восьми утра в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 45-летний мужчина. У него - взрывная травма, ранения руки и ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь

- говорится в сообщении ОВА.

Дополнение 

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 21 частный дом, попав в административные здания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, башню сотовой связи, сельскохозяйственные объекты и транспортные средства, 1 человек погиб и 8 получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
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