россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения

Донецкая область за сутки получила 10 вражеских ударов. Российские войска, в частности, сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк, есть повреждения. Вследствие вражеских атак, предварительно, местные жители не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Доненнины.

Российские войска атаковали 6 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет - говорится в сообщении полиции.

Детали

Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Торецк, пгт Щербиновка, селах Ласточкино, Новобахмутовка, Богдановка. россияне били из авиации, РСЗО "Град", артиллерии, танков.

В результате обстрелов в области повреждено 17 гражданских объектов - жилой дом, автомобили, административные здания, кафе, банк и ЛЭП.

Две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" рашисты сбросили на Торецк. Повреждены многоквартирный дом, админздания, банк, кафе и автомобили.

По Авдеевке армия рф била из авиации, "Градов" и танков. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, указали в полиции.

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