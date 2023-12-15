россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска сбросили две управляемые бомбы на Торецк в Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало. Всего по региону было нанесено 10 ударов, в результате которых повреждены 17 гражданских объектов.
Донецкая область за сутки получила 10 вражеских ударов. Российские войска, в частности, сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк, есть повреждения. Вследствие вражеских атак, предварительно, местные жители не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Доненнины.
Российские войска атаковали 6 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет
Детали
Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Торецк, пгт Щербиновка, селах Ласточкино, Новобахмутовка, Богдановка. россияне били из авиации, РСЗО "Град", артиллерии, танков.
В результате обстрелов в области повреждено 17 гражданских объектов - жилой дом, автомобили, административные здания, кафе, банк и ЛЭП.
Две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" рашисты сбросили на Торецк. Повреждены многоквартирный дом, админздания, банк, кафе и автомобили.
По Авдеевке армия рф била из авиации, "Градов" и танков. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, указали в полиции.
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россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения
Российские войска сбросили две управляемые бомбы на Торецк в Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало. Всего по региону было нанесено 10 ударов, в результате которых повреждены 17 гражданских объектов.
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