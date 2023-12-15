россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  84545 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  91384 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  101943 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  155765 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  155273 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  146035 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  139064 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  141905 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  135745 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125122 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  107923 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140271 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148671 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  138725 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127823 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

  •  110028 просмотра
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана

  •  109187 просмотра
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

  •  94596 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

  •  89633 просмотра
В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

  •  46734 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-sbrosili-dve-upravlyaemie-aviabombi-na-toretsk-yest-povrezhdeniya

россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 09:00  •  25138 просмотра

Read in English

Российские войска сбросили две управляемые бомбы на Торецк в Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало. Всего по региону было нанесено 10 ударов, в результате которых повреждены 17 гражданских объектов.

Донецкая область за сутки получила 10 вражеских ударов. Российские войска, в частности, сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк, есть повреждения. Вследствие вражеских атак, предварительно, местные жители не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Доненнины. 

Российские войска атаковали 6 населенных пунктов. Предварительно - пострадавших нет

- говорится в сообщении полиции.

Детали 

Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Торецк, пгт Щербиновка, селах Ласточкино, Новобахмутовка, Богдановка. россияне били из авиации, РСЗО "Град", артиллерии, танков.

В результате обстрелов в области повреждено 17 гражданских объектов - жилой дом, автомобили, административные здания, кафе, банк и  ЛЭП.

Две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" рашисты сбросили на Торецк. Повреждены многоквартирный дом, админздания, банк, кафе и автомобили. 

По Авдеевке армия рф била из авиации, "Градов" и танков. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, указали в полиции. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни скинули дві керовані авіабомби на Торецьк: є пошкодження
Russians drop two guided bombs on Toretsk: there is damage
Новости по теме

россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения

Российские войска сбросили две управляемые бомбы на Торецк в Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало. Всего по региону было нанесено 10 ударов, в результате которых повреждены 17 гражданских объектов.

Война •   •  25138 просмотра
россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения

Уход рекламодателей в 2023 году, стоил сети X Илона Маска убытков более миллиарда долларов

По прогнозам, социальная сеть Илона Маска, ранее известная как Twitter, потеряет более миллиарда долларов в 2023 году из-за ухода крупных рекламодателей.

Экономика •   •  19417 просмотра
Уход рекламодателей в 2023 году, стоил сети X Илона Маска убытков более миллиарда долларов

Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой.

Политика •   •  89633 просмотра
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой

Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется - Демченко

Словацкие перевозчики временно прекратили блокирование трассы в Словакию, позволив около 130 грузовикам пересечь границу из Украины после 22:00 вчерашнего дня, сообщает Андрей Демченко. Продолжительность восстановления нормального транспортного потока пока не определена.

Общество •   •  22735 просмотра
Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется - Демченко

Япония ввела санкции против 57 российских компаний

Япония добавила 57 российских, 27 белорусских и 6 компаний из других стран в свой санкционный список, а также запретила экспорт 494 российским фирмам из-за вторжения в Украину.

Политика •   •  24163 просмотра
Япония ввела санкции против 57 российских компаний

В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта

Четверо подозреваемых членов ХАМАС были арестованы в Германии и Нидерландах за подготовку нападений на еврейские учреждения, а трое были задержаны в Дании по аналогичным обвинениям.

Новости Мира •   •  17246 просмотра
В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее.

Политика •   •  101943 просмотра
Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин

Боевые беспилотники "шахид", которые враг использует против Украины, были модернизированы для увеличения человеческих жертв, что подтвердил Александр Рувин из Киевского института судебных экспертиз.

Война •   •  31076 просмотра
Боевую часть "шахедов" начали дополнять шрапнелью - Александр Рувин

Всемирный банк выделяет Украине еще 1,34 миллиарда долларов - премьер Шмыгаль

Всемирный банк предоставляет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов, в основном профинансированные Японией, для выплаты пенсий, зарплат учителям и помощи ВПЛ.

Экономика •   •  27550 просмотра
Всемирный банк выделяет Украине еще 1,34 миллиарда долларов - премьер Шмыгаль

Непогода оставила без света дома в семи областях

Непогода оставила без света 355 населенных пунктов в семи областях Украины.

Общество •   •  25767 просмотра
Непогода оставила без света дома в семи областях