россияне с дрона атаковали гражданскую машину на Херсонщине: ранен 74-летний мужчина

В четверг, 21 марта, оккупационные войска рф с дрона атаковали гражданский автомобиль в поселке Казацкое на Херсонщине, в результате чего ранен пожилой мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Детали

Отмечается, что российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком.

В результате сброса взрывчатки пострадал 74-летний мужчина, получивший взрывную травму и ранение ноги - заявили в ОВА.

В ведомстве добавляют, что сейчас пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

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