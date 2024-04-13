россияне расстреляли гражданское авто в пограничье Черниговской области, погиб мужчина, который вез продукты местным - ОВА

В Черниговской области российские войска расстреляли гражданское авто в пограничье, убили мужчину, который вез продукты местным жителям, сообщили в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и ГУНП в области, пишет УНН.

Российские террористы расстреляли гражданское авто в пограничье Новгород-Северского района. К сожалению, погиб мужчина, который вез продовольствие населению - написал Чаус в Telegram.

По данным полиции области, "российская армия прицельно обстреляла гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского".

Как указано, оккупанты атаковали гражданский автомобиль, который двигался по автодороге между селами Новгород-Северской громады, сегодня около 10 утра. "Местный житель вез продукты в отдаленные приграничные села. В результате обстрела легковой автомобиль загорелся, а мужчина получил смертельные ранения", - указали в полиции.

Как сообщается, в результате обстрела погиб мирный мужчина 1990 года рождения.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Дополнение

По данным Северного регионального представительства Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки российские войска в тринадцати случаях нанесли удары по разному виду вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 67 взрывов.

В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура