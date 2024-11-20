Россияне расстреляли двух пленных украинских военных на Покровском направлении
Киев • УНН
На Покровском направлении возле села Новодмитровка российские военные взяли в плен и расстреляли двух украинских бойцов. Проверяется информация об убийстве еще трех раненых защитников.
Оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских защитников на Покровском направлении. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование, передает УНН.
Детали
По оперативным данным правоохранителей, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные рф взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
«... начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Добавим
Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.
Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций.
На Курщине расстреляли двух безоружных украинских военных - Офис Генпрокурора11 нояб. 2024, 15:57 • 20229 просмотров