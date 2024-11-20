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Россияне расстреляли двух пленных украинских военных на Покровском направлении

Россияне расстреляли двух пленных украинских военных на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 989 просмотра

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На Покровском направлении возле села Новодмитровка российские военные взяли в плен и расстреляли двух украинских бойцов. Проверяется информация об убийстве еще трех раненых защитников.

Оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских защитников на Покровском направлении. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование, передает УНН.

Детали

По оперативным данным правоохранителей, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные рф взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

«... начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Добавим

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.

Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций.

На Курщине расстреляли двух безоружных украинских военных - Офис Генпрокурора11 нояб. 2024, 15:57 • 20229 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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