россияне ранили еще 3 мирных жителей Донецкой области
Киев • УНН
27 августа оккупанты ранили 3 гражданских в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения РФ убила 2699 и ранила 5893 мирных жителей региона, без учета Мариуполя и Волновахи.
Российские войска за минувшие сутки ранили 3 гражданских в Донецкой области, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 27 августа россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Селидово и в Константиновке
Детали
С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 2699 мирных жителей Донетчины, ранили еще 5893. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.
Евакуаційна група на Донеччині втретє за тиждень потрапила під обстріл рф 27 августа 2024, 09:12 • 17204 просмотра