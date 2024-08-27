Эвакуационная группа в Донецкой области третий раз за неделю попала под обстрел рф

Российские войска ударили FPV-дроном по эвакуационной группе «ФЕНИКС», когда автомобиль направлялся к месту эвакуации в городе Украинск Донецкой области. Об этом сообщили во вторник в МВД, передает УНН.

Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района. Поврежден бронированный автомобиль - говорится в сообщении МВД.

Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.

Как отмечается, враг прицельно обстрелял эвакуационную группу «ФЕНИКС» уже третий раз за неделю.

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