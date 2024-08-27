Эвакуационная группа в Донецкой области третий раз за неделю попала под обстрел рф
Киев • УНН
Эвакуационная группа «ФЕНИКС» подверглась атаке FPV-дрона. Бронированный автомобиль поврежден, но двое спасателей и полицейский не пострадали.
Российские войска ударили FPV-дроном по эвакуационной группе «ФЕНИКС», когда автомобиль направлялся к месту эвакуации в городе Украинск Донецкой области. Об этом сообщили во вторник в МВД, передает УНН.
Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района. Поврежден бронированный автомобиль
Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.
Как отмечается, враг прицельно обстрелял эвакуационную группу «ФЕНИКС» уже третий раз за неделю.
рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона 27 августа 2024, 07:18 • 14026 просмотров