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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эвакуационная группа в Донецкой области третий раз за неделю попала под обстрел рф

Эвакуационная группа в Донецкой области третий раз за неделю попала под обстрел рф

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 09:12  •  11678 просмотра

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Эвакуационная группа «ФЕНИКС» подверглась атаке FPV-дрона. Бронированный автомобиль поврежден, но двое спасателей и полицейский не пострадали.

Российские войска ударили FPV-дроном по эвакуационной группе «ФЕНИКС», когда  автомобиль направлялся к месту эвакуации в городе Украинск Донецкой области. Об этом сообщили во вторник в МВД, передает УНН

Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района. Поврежден бронированный автомобиль

- говорится в сообщении МВД. 

Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.

Как отмечается, враг прицельно обстрелял эвакуационную группу «ФЕНИКС» уже третий раз за неделю. 

рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона 27 августа 2024, 07:18 • 14026 просмотров

Татьяна Краевская

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