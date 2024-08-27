Евакуаційна група на Донеччині втретє за тиждень потрапила під обстріл рф
Київ • УНН
Евакуаційна група "ФЕНІКС" зазнала атаки FPV-дрона. Броньований автомобіль пошкоджено, але двоє рятувальників та поліцейський не постраждали.
Російські війська вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі "ФЕНІКС", коли автомобіль прямував до місця евакуації у місті Українськ Донецької області. Про це повідомили у вівторок у МВС, передає УНН.
Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району. Пошкоджено броньований автомобіль
Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.
Як зазначається, ворог прицільно обстріляв евакуаційну групу "ФЕНІКС" вже втретє за тиждень.
рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона 27.08.24, 10:18 • 17801 перегляд