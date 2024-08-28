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росіяни поранили ще 3 мирних жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 21089 перегляди

27 серпня окупанти поранили 3 цивільних у Донецькій області. З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 2699 і поранила 5893 мирних жителів регіону, без урахування Маріуполя та Волновахи.

Російські війська за минулу добу поранили 3 цивільних у Донецькій області, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 27 серпня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Селидовому і у Костянтинівці

- написав Філашкін у Telegram.

Деталі

З 24 лютого 2022 року, за даними голови ОВА, росіяни вбили 2699 мирних жителів Донеччини, поранили ще 5893. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Евакуаційна група на Донеччині втретє за тиждень потрапила під обстріл рф 27.08.24, 12:12 • 18523 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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