росіяни поранили ще 3 мирних жителів Донеччини
Київ • УНН
27 серпня окупанти поранили 3 цивільних у Донецькій області. З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 2699 і поранила 5893 мирних жителів регіону, без урахування Маріуполя та Волновахи.
Російські війська за минулу добу поранили 3 цивільних у Донецькій області, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 27 серпня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Селидовому і у Костянтинівці
Деталі
З 24 лютого 2022 року, за даними голови ОВА, росіяни вбили 2699 мирних жителів Донеччини, поранили ще 5893. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Евакуаційна група на Донеччині втретє за тиждень потрапила під обстріл рф 27.08.24, 12:12 • 18523 перегляди