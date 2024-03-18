россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

В Донецкой области за прошедшие сутки в Мирнограде российские войска ранили 2 жителей, а всего с 24 февраля 2022 года в регионе они убили по меньшей мере 1885 гражданских лиц и ранили еще 4718, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 17 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области - в Мирнограде - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1885 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4718. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно неизвестно.