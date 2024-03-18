россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  77102 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  175229 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  185767 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  185255 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169279 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117335 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129350 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121666 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129346 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141894 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

17 марта в Мирнограде россияне ранили 2 жителей Донецкой области, а всего с 24 февраля 2022 года они убили 1885 гражданских лиц и ранили еще 4718 в Донецкой области, не считая неизвестных жертв в Мариуполе и Волновахе.

Общество •   •  19668 просмотра
россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА

Вечером в Киевской области работала система противовоздушной обороны, без попаданий и жертв.

Война •   •  20807 просмотра
На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА

В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, инфраструктуру, транспортные средства и ранив одного человека.

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В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА

Российский ракетный удар по Конотопу повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.

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Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА

Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети

17 марта в результате ракетного обстрела врагом инфраструктурного объекта в Николаеве один человек погиб, девять получили ранения, в том числе двое детей, а также были повреждены здания, автомобили и инфраструктура.

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Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети

Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА

Атака вражеского беспилотника в Александрийском районе Кировоградской области повредила частные промышленные объекты и жилые дома, вызвав взрывную волну, которая выбила окна и повредила крыши.

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Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА

В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

Поздно вечером противовоздушная оборона сбила 2 "шахеды" в Криворожском районе, обломки повредили здание и вызвали пожар, хотя никто не пострадал, а российские войска обстреляли Никопольский район, повредив здания и объекты инфраструктуры.

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В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

У вас появятся новые возможности и силы для их реализации.

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

Противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 российских ударных беспилотников типа "Shahed" во время ночных атак рф.

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Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

За сутки погибло 810 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.

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За сутки погибло 810 военных рф