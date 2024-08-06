россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

Строительство оборонительных сооружений продолжается возле Керченского моста, а также неподалеку от основной конструкции ведутся работы по возведению дополнительного моста.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Оборонительные сооружения строятся возле Керченского моста, где параллельно с основной конструкцией ведется возведение дополнительного моста с установкой свай. Кроме того, активное строительство продолжается от арочных пролетов моста до Кубани.

Напомним,

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов рассказал, что россияне пытаются усиливать охрану и продолжают строить морские фортификации для защиты от атак на Керченский мост, впрочем у Сил обороны Украины "все реализуется согласно плану".