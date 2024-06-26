"Все реалізується згідно з планом": ГУР про удари по Керченському мосту
Київ • УНН
росіяни посилюють укріплення, щоб захистити Керченський міст від можливих атак з боку українських військ.
росіяни намагаються посилювати охорону та продовжують будувати морські фортифікації для захисту від атак на Керченський міст, втім у Сил оборони України "все реалізується згідно з планом". Про це розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Ворог справді намагається посилювати охорону, захист, збудовує і зводить все нові і нові фортифікаційні споруди та посилює морські фортифікації, проводить інженерні роботи. Це стосується і якихось і класичних систем так і кустарних, коли просто баржами перекриваються шляхи та напрямками", - заявив Юсов, відповідаючи на запитання щодо охорони окупантами Керченського мосту.
Втім Юсов запевнив, що Сили безпеки та оборони працюють і "все реалізується згідно з планом".
Доповнення
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що Кримський півострів можна відрізати від постачання з рф, а пізніше звільнити від окупації. Буданов вказав про можливість зруйнування Керченського мосту за допомогою ракет ATACMS.