россияне пытаются усиливать охрану и продолжают строить морские фортификации для защиты от атак на Керченский мост, впрочем у Сил обороны Украины "все реализуется согласно плану". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Враг действительно пытается усиливать охрану, защиту, строит и возводит все новые и новые фортификационные сооружения и усиливает морские фортификации, проводит инженерные работы. Это касается и каких-то и классических систем так и кустарных, когда просто баржами перекрываются пути и направления", - заявил Юсов, отвечая на вопрос об охране оккупантами Керченского моста.

Впрочем Юсов заверил, что Силы безопасности и обороны работают и "все реализуется согласно плану".

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что Крымский полуостров можно отрезать от снабжения из РФ, а позже освободить от оккупации. Буданов указал о возможности разрушения Керченского моста с помощью ракет ATACMS.