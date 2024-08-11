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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне продолжают обстреливать Киндейку и Антоновку на Херсонщине: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 15:16  •  19685 просмотра

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Оккупанты атаковали Киндейку и Антоновку на Херсонщине. В результате обстрелов пострадали 71-летний мужчина и 65-летняя женщина, оба госпитализированы с тяжелыми травмами.

Враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Киндейка и Антоновка на Херсонщине, пострадала женщина и мужчина.

Пишет УНН с ссылкой на Херсонскую ОГА.

Киндейка подверглась очередному вражескому обстрелу.

В 14:00 оккупанты атаковали район с помощью дрона, в результате чего один из домов вспыхнул.

71-летний мужчина получил ожоги рук и ног, взрывные травмы и контузию. Его безотлагательно госпитализировали, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Также российские войска обстреляли Антоновку, в результате чего пострадала 65-летняя женщина. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии со взрывной травмой, ранениями руки и грудной клетки. Врачи активно работают над оказанием ей всей необходимой помощи.

Напомним,

В результате российского обстрела Антоновки и Киндейки на Херсонщине пострадали 3 человека. Женщина получила минно-взрывную травму, а мужчина и женщина - взрывные и черепно-мозговые травмы от атаки дрона.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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