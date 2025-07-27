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Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

россияне пытались уничтожить руководство "Линии Дронов" одним ударом - Мадьяр

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Командующий СБС Мадьяр сообщил о неудачной попытке россиян одновременно ликвидировать командиров ключевых подразделений Группировки Сил Беспилотных Систем. Он провел совещание с командирами "Феникса", "К-2", "Птиц Мадьяра", "Рарога" и "Ахиллеса".

россияне пытались уничтожить руководство "Линии Дронов" одним ударом - Мадьяр

россияне попытались одновременно ликвидировать командиров ключевых подразделений Группировки Сил Беспилотных Систем — "Феникса", "К-2", "Птиц Мадяра", "Рарога" и "Ахиллеса". Но попытка провалилась. Об этом сообщил командующий СБС Мадяр, пишет УНН.

Детали

Мадяр рассказал, что провел рабочее совещание и планирование с командирами подразделений беспилотных систем: "Феникс", "К-2", "Птицы Мадяра", "Рарог" и "Ахиллес".

Он обратился к россиянам, заявив, что "мы оценили вашу попытку пырнуть вчера нас всех одновременно". Деталей командующий СБС не раскрыл.

СБС показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под москвой04.07.25, 20:36 • 5142 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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