росіяни намагалися знищити керівництво "Лінії Дронів" одним ударом - Мадяр
Київ • УНН
Командувач СБС Мадяр повідомив про невдалу спробу росіян одночасно ліквідувати командирів ключових підрозділів Угруповання Сил Безпілотних Систем. Він провів нараду з командирами "Фенікса", "К-2", "Птахів Мадяра", "Рарога" та "Ахіллеса".
росіяни спробували одночасно ліквідувати командирів ключових підрозділів Угруповання Сил Безпілотних Систем — "Фенікса", "К-2", "Птахів Мадяра", "Рарога" та "Ахіллеса". Але спроба провалилася. Про це повідомив командувач СБС Мадяр, пише УНН.
Деталі
Мадяр розповів, що провів робочу нараду та планування з командирами підрозділів безпілотних систем: "Фенікс", "К-2", "Птахи Мадяра", "Рарог" та "Ахіллес".
Він звернувся до росіян, заявивши, що "ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово". Деталей командувач СБС не розкрив.
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