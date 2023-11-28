россияне обстреляли территорию шахты в Торецке: под завалами оказались люди
Российские войска обстреляли шахту в Торецке (Донецкая область), в результате чего четверо людей оказались под завалами.
В ГУР подтвердили отравление жены Буданова: курс ее лечения уже завершается
Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, была отравлена тяжелыми металлами и проходит лечение.
россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, небольшое продвижение стоило рф тысяч потерь - британская разведка
По данным британской разведки, российские войска совершили небольшое продвижение в попытке окружить Авдеевку, что привело к тысячам жертв.
Декабрь будет теплее нормы, в начале месяца снег сохранится на Западе и в Карпатах - представитель Укргидрометцентра
В декабре снежный покров в Украине сохранится преимущественно в западных областях и на южной границе, а средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.
В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных
В Харьковской области водитель на автомобиле Subaru Forester сбил насмерть двух военнослужащих; один из них погиб на месте, а другой позже скончался в больнице. Полиция обвиняет водителя, который сначала скрылся, в совершении двух преступлений
Словения возместит гражданам штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19
В Словении вступил в силу закон о возмещении гражданам штрафов за ограничения, связанные с COVID-19, на общую сумму почти 6 миллионов евро.
Российскому генералу, который командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани, сообщили о подозрении
Российскому генералу сергею кобылашу СБУ сообщила о подозрении. Он командовал ракетным ударом рф по многоэтажке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
Кулеба будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него лаврова
Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел из-за допуска к участию главы мид рф.
В Запорожье патрульные спасли мальчика, который попал в водяную ловушку
Патрульная полиция Запорожья спасла двух мальчиков, один из которых оказался в ловушке в реке во время вечерней прогулки на морозе. Полицейские нашли и спасли детей, которых впоследствии госпитализировали.
Суд оставил Коломойского под стражей до 26 января
Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 26 января и определил залог в размере 3 млрд 712 тыс. грн.