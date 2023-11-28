россияне обстреляли территорию шахты в Торецке: под завалами оказались люди

Российские войска сегодня обстреляли Торецк Бахмутского района Донецкой области. Попали в здание на территории шахты "Торецкая", из-под завалов спасли четырех человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сегодня в г. Торецк Бахмутского района в результате вражеского обстрела было повреждено одноэтажное здание на территории ОП "Шахта "Торецкая" ГП Торецкуголь. Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли из-под завалов четырех человек и передали работникам скорой медицинской помощи. Работы завершены. - говорится в сообщении.

К спасательным работам было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Дополнение

В Офисе генерального прокурора добавили что, 28 ноября военные рф нанесли очередной авиаудар по Торецку в 10:50.

Во время обстрела получили ранения четверо работниц предприятия, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие доставлены в больницу. Также взрывом повреждены промышленные здания.

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