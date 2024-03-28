Россияне обстреляли ресторан в центре Харькова

В ночь на 28 марта вражеская армия ударила по Харькову. Под ударом оказался Киевский район города. Подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Напомним,

В Харькове в ночь на 28 марта произошел взрыв, в регионе объявили воздушную тревогу из-за российских беспилотников, которые были замечены в этом районе.

В Днепре был слышен звук взрыва