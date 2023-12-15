Россияне обстреляли Никополь: травмированы два человека, есть разрушения

Российские оккупационные войска четыре раза в течение пятницы направили огонь тяжелой артиллерии на Никополь. Из-за этих атак в городе многочисленные повреждения. Кроме того, травмированы два человека. О последствиях вооруженной агрессии рф на Днепропетровщине сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Четыре раза в течение дня под прицелом агрессора был Никополь. Бил по районному центру из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Пострадали бабушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома. - сообщил Лысак.

Детали

По данным главы ОВА, в городе из-за обстрелов повреждены магазин, 14 частных домов и десяток хозяйственных построек.

Также повреждены три гаража, изрешечены семь парников и гражданский автомобиль. Кроме того, повреждены снарядами оккупантов несколько линий электропередач и газопровод.

В то же время Лысак отметил, что на остальных территориях региона, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.

Напомним

Накануне ночью российские войска также атаковали Никополь. Сообщалось, что из-за этих атак было повреждено местное предприятие.