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rossiyane-obstrelyali-nikopol-travmirovani-dva-cheloveka-yest-razrusheniya

Россияне обстреляли Никополь: травмированы два человека, есть разрушения

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 17:12  •  11908 просмотра

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Российские войска четыре раза обстреляли Никополь, ранив двух человек и повредив дома, магазин и инфраструктуру; регион за пределами Никополя остался вне обстрелов.

Российские оккупационные войска четыре раза в течение пятницы направили огонь тяжелой артиллерии на Никополь. Из-за этих атак в городе многочисленные повреждения. Кроме того, травмированы два человека. О последствиях вооруженной агрессии рф на Днепропетровщине сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Четыре раза в течение дня под прицелом агрессора был Никополь. Бил по районному центру из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Пострадали бабушка с внучкой. 83-летняя женщина с минно-взрывной травмой и ранением лица госпитализирована. 16-летняя девочка будет лечиться дома. 

- сообщил Лысак.

Детали

По данным главы ОВА, в городе из-за обстрелов повреждены магазин, 14 частных домов и десяток хозяйственных построек.

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Также повреждены три гаража, изрешечены семь парников и гражданский автомобиль. Кроме того, повреждены снарядами оккупантов несколько линий электропередач и газопровод.

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В то же время Лысак отметил, что на остальных территориях региона, несмотря на воздушные тревоги, обошлось без обстрелов.

Напомним

Накануне ночью российские войска также атаковали Никополь. Сообщалось, что  из-за этих атак было повреждено местное предприятие.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Росіяни обстріляли Нікополь: травмовані двоє людей, є руйнування
Russians shelled Nikopol: two people were injured, there are destructions
Новости по теме

Россияне обстреляли Никополь: травмированы два человека, есть разрушения

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