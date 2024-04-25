россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека

В результате артиллерийского вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области ранения получили два человека, среди них 74-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Двое пострадавших в Никополе. 74-летняя женщина - тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице - оба - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, из-за вражеского артобстрела есть и разрушения. Повреждены кафе, рынок и авто.

Дополнение

В ночь на 25 апреля армия рф обстреляла Никопольщину, повредив газопровод, 2 дома, теплицу, памятник, линии электропередач и столб освещения. На Синельниковщине падение обломков сбитой ракеты повредило дом, но без жертв.