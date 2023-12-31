россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.
Оккупационные войска рф обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Уже известно о по меньшей мере трех пострадавших. Об этом сообщает председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина
По его словам, в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых авто.
В ОГА добавляют, что о деталях обстрела сообщают чуть позже.
Дополнение
Чуть ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения
Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.
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