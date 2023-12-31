россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  128802 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  156880 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  172424 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  198664 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  233887 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  270611 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  269128 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  265775 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  223472 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  214172 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  196089 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193940 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198432 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180504 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169614 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-obstrelyali-dnepropetrovskuyu-oblast-yest-razrusheniya-i-raneniya

россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 12:13  •  5731 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.

Оккупационные войска рф обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Уже известно о по меньшей мере трех пострадавших. Об этом сообщает председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН

Детали 

Враг продолжил террор Никопольщины. В районном центре трое пострадавших. Ранены два мужчины и женщина

- рассказал Лысак.

По его словам, в Никополе повреждена аптека, офисное здание, два микроавтобуса и два легковых авто.

В ОГА добавляют, что  о деталях  обстрела сообщают чуть позже.

Дополнение

Чуть ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування та поранення
Russians shelled Dnipropetrovs'k region: there are destructions and injuries
Новости по теме

россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.

Война •   •  5731 просмотра
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

Пограничники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Общество •   •  6716 просмотра
В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников

УНН подготовил для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра на фоне празднования Нового года.

Культура •   •  9503 просмотра
Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.

Война •   •  16979 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К

Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7

В результате российского обстрела Корабельного района Херсона количество раненых возросло до семи человек.

Война •   •  18426 просмотра
Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7

В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф

В результате российских авиаударов по Киеву погибли по меньшей мере 23 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  22667 просмотра
В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф

Последствия ракетного удара 29 декабря: в Смеле умерла 61-летняя женщина

61-летняя женщина погибла после того, как российская ракета попала в Смелу 29 декабря, на фоне широкомасштабной атаки на Украину.

Война •   •  21632 просмотра
Последствия ракетного удара 29 декабря: в Смеле умерла 61-летняя женщина

Из-под завалов достали еще одно тело: в Киеве возросло количество погибших в результате авиаудара рф

В результате российских ракетных ударов по Киеву 29 декабря погибли по меньшей мере 22 человека; продолжаются аварийно-спасательные работы.

Война •   •  21933 просмотра
Из-под завалов достали еще одно тело: в Киеве возросло количество погибших в результате авиаудара рф

США потопили три лодки хуситов в Красном море

Вертолеты ВМС США потопили три катера хуситов, атаковавших торговое судно в Красном море.

Война •   •  26168 просмотра
США потопили три лодки хуситов в Красном море

В Киеве задержали серийного квартирного вора

Полиция Киева задержала мужчину, которого подозревают в совершении многочисленных квартирных краж, и проверяет его причастность к другим подобным преступлениям. У него изъяли орудия взлома и похищенные вещи.

Киев •   •  26639 просмотра
В Киеве задержали серийного квартирного вора